Elazığ'a şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT BABASI HASAN ALAN: OĞLUM, VATANI, DEVLETİ VE NAMUSUNU KORUMAK İÇİN ŞEHİT OLDU

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın (23) cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ'a getirildi. Şehidin naaşını ailesinin yanı sıra Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, askeri yetkililer ve polisler karşıladı. Askeri uçaktan indirilen Alan'ın naaşı, meslektaşları tarafından cenaze aracına taşındı ve tekbirler eşliğinde cenaze aracına yerleştirildi. Cenaze aracının önünde konuşan şehidin babası Hasan Alan, "Allah'a şükürler olsun ki oğlum, Allah yolunda şehit oldu. Devletimizin ve milletimizin başı sağ olsun. O, vatanı, devleti ve namusu için kahramanca can verdi. Hepimizin evlatları var ve bir gün hepimiz gideceğiz. Belki bizlere kefen bile nasip olmayacak ama en azından oğluma kefen nasip oldu" dedi.

VALİ HATİPOĞLU: KAHRAMANLAR ASLA TÜKENMEZ

Vali Numan Hatipoğlu ise kahramanların asla tükenmeyeceğini belirterek, "Bu topraklarda hür ve bağımsız bir şekilde dimdik durma irademizi ortaya koyduğumuz andan itibaren hazırlıklı bir milletiz. Kahramanlarımız asla tükenmez. Bu nedenle, ülkemizin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini zayıflatmaya çalışan herkes, er ya da geç hak ettikleri karşılığı bulacaktır, tarih bunu göstermiştir ve gelecekte de gösterecektir. Milletimizin özündeki bu değerler asla yok olmayacaktır. Biz doğru yolda ilerledikçe, Allah'ın yardımıyla tüm dünyada mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz. Kardeşliğimizi zedelemeye çalışan her türlü nifak tohumunu da yok edeceğiz" diye konuştu.

Şehit Alan'ın cenazesinin, öğle namazının ardından son yolcuğuna uğurlanacağı belirtildi.