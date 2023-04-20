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ELAZIĞ 4.6'LIK DEPREMLE SALLANDI

Güncel Haberler

Elazığ'da Kültür Mahallesi Vali Fahribey Caddesi'nde daha önce ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 2 bloklu 4 katlı binadan, 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından ses geldiğini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

Elazığ'da Kültür Mahallesi Vali Fahribey Caddesi'nde daha önce ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 2 bloklu 4 katlı binadan, 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından ses geldiğini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, binanın etrafını güvenlik şeridi ile kapatarak önlem aldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

112 Acil Çağrı Elazığ Güncel Haberler

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