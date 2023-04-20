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ELAZIĞ 4.6'LIK DEPREMLE SALLANDI

ELAZIĞ 4.6'LIK DEPREMLE SALLANDI

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ELAZIĞ'da Riçhter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ELAZIĞ'da Riçhter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ'ın yanı sıra Diyarbakır ve ilçelerinden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( Afad ), alınan bilgiye göre saat 01.44'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 11.11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ ve Diyarbakır kent merkezi ile ilçelerinden de hissedildi. AFAD'dan alınan ilk bilgiye göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Elazığ AFAD Güncel Haberler

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