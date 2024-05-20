Elazığ 1. Amatör Küme Play-Off Finalinde Kavga Çıktı
Elazığ 1. Amatör Küme'de Sürsürü Bozduman Elektrik ile Karakoçan 1985 Spor arasında oynanan Play-Off Finali maçı sonunda futbolcular arasında kavga çıktı. Maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından Karakoçan 1985 Sporlu bazı oyuncular, hakeme müdahalede bulundu. Polis ekiplerinin araya girmesiyle gerginlik sona erdi. Sürsürü Bozduman Elektrik maçı 2-1 kazanarak Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.
Elazığ 1. Amatör Küme'de Sürsürü Bozduman Elektrik ile Karakoçan 1985 Spor arasında oynanan Play-Off Finali maçı sonunda, futbolcular arasında kavga çıktı.
Sürsürü Bozduman Elektrik'in Karakoçan 1985 Spor'u 2-1 mağlup ettiği maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından futbolcular arasında arbede yaşandı.
Karakoçan 1985 Sporlu bazı oyuncular, maçın hakemi Turan Çakıl'a fiziki müdahalede bulundu.
Polis ekiplerinin araya girmesiyle gerginlik sona erdi.
Öte yandan Karakoçan 1985 Spor taraftarlarının yer aldığı tribünlerdeki bazı koltukların kırıldığı görüldü.
Maçı kazanan Sürsürü Bozduman Elektrik, Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.