Ela Rümeysa Cebeci adliyeye geldi -3 / Görüntü düzenlenerek
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel