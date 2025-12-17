Ela Rümeysa Cebeci adliyeye geldi -3 / Görüntü düzenlenerek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel