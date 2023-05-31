'El Yapımı Kağıt' sergisi Tophane-i Amire'de açıldı

Asitane Vakfının alanında ikincisini düzenlediği "El Yapımı Kağıt" sergisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Kalkınma Ajansının Yaratıcı Endüstriler 2021 yılı Mali Destek Programı kapsamında desteklenen proje kapsamında açılan sergide, el yapımı kağıt üzerine işlenen ebru, minyatür ve hat çalışmaları yer alıyor.

Serginin açılışına konuk olan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kağıdın insanlık tarihinin en önemli buluşlarından birisi olduğunu belirterek, "Sanat Fabrikası projesi kapsamında geleneksel üretim metotları kullanılarak, tarihi tecrübeden de istifade edilip İstanbul kağıdı imal edilmektedir. Projenin henüz başındayız. Ancak ortaya ciddi bir çalışma çıktı. Bu ilk denemeler başarılıdır ve bunun sürdürülmesi de önemlidir." dedi.

Yılmaz, proje sonucu ortaya çıkan İstanbul kağıdının kendi türü içerisinde özel bir anlam ifade ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"İstanbul kağıdının ilerleyen zamanlarda şehrimiz, kültür tarihimiz ve kağıt tarihi içinde önemli bir markaya, ciddi bir katkıya dönüşeceğine inanıyorum. Daha önce Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde gerçekleştirilen '1. El Yapımı Kağıt Sempozyumu'nda el yapımı kağıt üretimi üzerine düşünen, çalışmalar yürüten, uygulayan ve araştırma yapanlar bir araya gelmiş, bilgi ve tecrübelerini paylaşmışlardı. Tophane-i Amire'de açılışını yaptığımız bu sergi 'İstanbul Kağıt' projesinden ilham alınarak hazırlanmıştır. Güzel bir sergi. Asitane Vakfı Başkanı Hasibe Turan başta olmak üzere emeği geçen sanatçılarımızı, kurumlarımızı, hocalarımızı tebrik ediyorum."

"Dut, keten, pamuk ve ipek olmak üzere 4 ana ham maddeden kağıtlarımızı ürettik"

Hasibe Turan ise 2021'de İstanbul Kalkınma Ajansının projeyi desteklemesinden önce vakıf olarak kendi atölyelerinde 7-8 yıldır kağıt ürettiklerini söyledi.

İlk olarak Japon kağıtları kullanarak üretime çalıştıklarına işaret eden Turan, şunları anlattı:

"Daha sonra 'Japon kağıtlarını da biz imal edelim' dedik ve duttan gerçekten Japon kağıtları ayarında gerçekten kağıt ortaya çıkarttık, yeniden ürettik. Araştırmalar yaptık. Dut, keten, pamuk ve ipek olmak üzere 4 ana ham maddeden kağıtlarımızı ürettik. Bu çalışmaları İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle bir markaya dönüştürdük. Bu sergi de yarı bir lansman. Sergiden önce bir sempozyum düzenleyerek ilk defa el yapımı kağıt üzerine Türkiye'de akademisyenler konuşmaya başladı. Bu da projenin bir adımıydı. İkinci adımı da bu sergi."

Turan, ortaya çıkarttıkları kağıtların kullanılabilirliği üzerine testler yaptıkları aktararak, "Ürettiğimiz kağıtları sanatın farklı alanlarında uğraşan yaklaşık 200, 300 kişiye verdik, vermeye de devam ediyoruz. Sanatçılarımız kağıtları deniyorlar. Kağıdın kullanılabilirliği ile ilgili bize rapor sunuyorlar. Bu sergide biz bunu ortaya koymak istedik." diye konuştu.

Proje bünyesinde 2 kitap hazırladıklarını belirten Hasibe Turan, "Biri sempozyum bildirimleri olacak, işin akademik yönü. İkinci kitabımız da bu sergide yapılan eserlerin tanıtıldığı ve kağıdın uygulandığı bir kitap olacak. Sanat Fabrikası projemiz hala devam ediyor, üretmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk kağıt üretimini yaparak uluslararası piyasada İstanbul kağıdı olarak yer almamız bizim hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Sergi, 14 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.