El Sistema's Fusion Ensemble başkentte konser verdi - Haberler

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El Sistema's Fusion Ensemble başkentte konser verdi

AA - İsa Toprak - Güncel
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El Sistema's Fusion Ensemble başkentte konser verdi

Venezuelalı El Sistema's Fusion Ensemble, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu.

Venezuelalı El Sistema's Fusion Ensemble, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu.

CSO Ada Ankara Ana Salon'da verilen konseri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da izledi.

AA / İsa Toprak - Güncel

Mehmet Nuri Ersoy cumhurbaşkanı Ankara Fusion Güncel Haberler

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