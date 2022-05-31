El Sistema's Fusion Ensemble başkentte konser verdi - Haberler

Venezuelalı El Sistema's Fusion Ensemble, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu.

CSO Ada Ankara Ana Salon'da verilen konseri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da izledi.