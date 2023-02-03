El Salvadorlu Kahve Üreticileri Çin ile Serbest Ticaret Anlaşmasını Bekliyor

El Salvadorlu iş insanları, El Salvador ve Çin'in üzerinde çalıştığı serbest ticaret anlaşmasının Çin ile kahve ticaretinde daha fazla fırsat yaratmasını bekliyor.

El Salvadorlu iş insanları, El Salvador ve Çin'in üzerinde çalıştığı serbest ticaret anlaşmasının Çin ile kahve ticaretinde daha fazla fırsat yaratmasını bekliyor.

SES 1 (İspanyolca): GIANCARLO RUSCONI, Kahve üreticisi:

"Kahve üretimi dev bir pazar. El Salvadorlu kahve üreticilerinin bu fırsata sahip olmasının ve Çin gibi bir dünya gücüyle özgürce ticaret yapabilmesinin büyük bir fırsat olacağına inanıyorum."

SES 2 (İspanyolca): HUGO HERNANDEZ, İşletme danışmanı:

"Çin ile serbest ticaret anlaşması bizim için bir takım fırsatlar yaratacak ve anlaşma sağlandığı takdirde, umarım yakında olur, pazarın daha da açılmasına yardımcı olacak.

Anlaşma, sadece ticaret için değil, aynı zamanda yatırım, destek ve daha fazla işbirliği için de olanaklar yaratacak. Teknolojik işbirliği ve finansal işbirliği ise burada devreye giriyor."

El Salvador'da, yüksek rakımlardaki zengin volkanik topraklarda yüksek kaliteli kahve çekirdekleri üretiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri San Salvador'dan bildiriyor. (XHTV)