El Salvadorlu Göçmen Kilmar Armando Abrego Garcia'nın Sınır Dışı Süreci Devam Ediyor

NEW ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin idari hatası sonucu El Salvador'a sınır dışı edildikten sonra yeniden ülkeye getirilen Kilmar Armando Abrego Garcia, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından sınır dışı edilmek üzere tekrar gözaltına alındı.

Garcia'nın avukatı Simon Sandoval-Moshenberg, müvekkilinin sabah Baltimore'da kontrol için çağırıldığı ICE ofisinde gözaltına alındığını açıkladı.

Moshenberg, ICE yetkililerinin Garcia'nın neden gözaltına alındığı ve nerede tutulduğu konusundaki sorularına yanıt vermediğini, bu konuda kendilerine bir doküman sunulmasına dair taleplerinin de reddedildiğini belirtti.

ABD'de yargıç, El Salvador'dan getirildikten sonra "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla Tennessee'deki gözaltı merkezinde tutulan Garcia'nın 22 Ağustos'ta serbest bırakılmasına karar vermiş ancak ICE yetkilileri, avukatlarına Garcia'nın Uganda'ya sınır dışı edilebileceğini bildirerek kendisine Baltimore'daki ofislerine gelmesini emretmişti.

Garcia'nın sınır dışı edilmesi

Trump yönetimi, hakkındaki mahkeme kararına rağmen El Salvadorlu göçmen Garcia'yı 15 Mart'ta El Salvador'daki CECOT'a göndermişti.

ICE tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında "Garcia, idari bir hata nedeniyle 15 Mart'ta El Salvador'a sınır dışı edildi." denilmişti.

Maryland'de federal yargıç Paula Xinis, 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek ABD'ye dönmesine hükmetmişti.

Trump yönetimi tarafından haziranda El Salvador'dan geri getirilen Garcia, Tennessee'nin Nashville kentindeki Federal Bölge Mahkemesi'nde açılan davada düzensiz göçmenleri ülkeye kaçak yollarla sokmakla suçlanmış ve bu süreçte gözaltında tutulmuştu.