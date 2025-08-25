El Salvadorlu Göçmen Garcia, Yeniden Gözaltına Alındı

NEW ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin idari hatası sonucu El Salvador'a sınır dışı edildikten sonra yeniden ülkeye getirilen Kilmar Armando Abrego Garcia, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından sınır dışı edilmek üzere tekrar gözaltına alındı.

Garcia'nın avukatı Simon Sandoval-Moshenberg, müvekkilinin sabah Baltimore'da kontrol için çağırıldığı ICE ofisinde gözaltına alındığını açıkladı.

Moshenberg, ICE yetkililerinin Garcia'nın neden gözaltına alındığı ve nerede tutulduğu konusundaki sorularına yanıt vermediğini, bu konuda kendilerine bir doküman sunulmasına dair taleplerinin de reddedildiğini belirtti.

Mahkemeden, sınır dışı edilmeye durdurma kararı

Garcia'nın ICE tarafından gözaltına alınması akabinde avukatlarının mahkemeye yaptığı acil başvuru üzerine, ABD Bölge Yargıcı Paula Xinis, Garcia'nın Uganda'ya sınır dışı edilme ihtimaline karşı geçici olarak ülkede kalması yönünde karar verdi.

Xinis, bugün öğleden sonra yapılan kısa duruşmada Garcia'nın Uganda'ya olası bir sınır dışı için "kesinlikle ABD dışına çıkarılmasını" yasaklayarak usulüne uygun yargılanma haklarının ihlal edilip edilmediği konusunda taraflardan yazılı savunma istediğini belirtti.

Garcia'nın bu süre zarfında Virginia'daki ICE gözaltı merkezinde tutulacağı kaydedildi.

Garcia'nın sınır dışı edilmesi

Trump yönetimi, hakkındaki mahkeme kararına rağmen El Salvadorlu göçmen Garcia'yı 15 Mart'ta El Salvador'daki CECOT'a göndermişti.

ICE tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında "Garcia, idari bir hata nedeniyle 15 Mart'ta El Salvador'a sınır dışı edildi." ifadesi kullanılmıştı.

Maryland'de federal yargıç Paula Xinis, 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek ABD'ye dönmesine hükmetmişti.

Trump yönetimi tarafından haziranda El Salvador'dan geri getirilen Garcia, Tennessee'nin Nashville kentindeki Federal Bölge Mahkemesinde açılan davada düzensiz göçmenleri ülkeye kaçak yollarla sokmakla suçlanmış ve bu süreçte gözaltında tutulmuştu.

ABD'de yargıç, El Salvador'dan getirildikten sonra "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla Tennessee'deki gözaltı merkezinde tutulan Garcia'nın 22 Ağustos'ta serbest bırakılmasına karar vermiş ancak ICE yetkilileri, avukatlarına Garcia'nın Uganda'ya sınır dışı edilebileceğini bildirerek, Baltimore'daki ofislerine gelmesini istemişti.???????