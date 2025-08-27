El Salvadorlu Göçmen Garcia, ABD'de Sığınma Talebinde Bulundu

NEW ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin idari hatası sonucu El Salvador'a sınır dışı edildikten sonra yeniden ülkeye getirilen Kilmar Armando Abrego Garcia, ABD'ye sığınma talebinde bulundu.

Garcia'nın avukatları, müvekkilleri için sığınma talebiyle mahkemeye başvuru yaptı.

Başvuru dilekçesinde, hükümetin Garcia'yı gönderebileceğini belirttiği Uganda'da zulüm ve işkence görebileceği, oradan tekrar El Salvador'a sınır dışı edilebileceği belirtilerek, "Davacı ABD'de sığınma talebinde bulunmak için yeniden mahkemeye müracaat ediyor." ifadesi kullanıldı.

Avukatları başvuruda, Garcia'nın El Salvador'a sınır dışı edilip ardından ABD'ye geri getirildiği için ABD'ye son girişinden itibaren 1 yıl içinde sığınma başvurusunda bulunmaya hak kazandığını savundu.

Dilekçede, "Mahkeme, davacının değişen koşullara dayanarak hem sığınma hem de Uganda'ya sınır dışı edilmekten korunma talebinde bulunmasına izin vermek için sığınma davasının yeniden açılması talebini kabul etmelidir." ifadesi kullanıldı.

Garcia'nın 2019 yılında yaptığı ilk sığınma talebi başvurusu, ABD'ye ilk giriş yapmasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçtiği gerekçesiyle ABD göçmenlik hakimi tarafından reddedilmişti.

Garcia'nın sınır dışı edilmesi

Başkan Donald Trump'ın katı göçmenlik politikalarının sembolü haline gelen El Salvadorlu göçmen Garcia, hakkındaki mahkeme kararına rağmen 15 Mart'ta El Salvador'daki CECOT hapishanesine gönderilmişti.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında Garcia'nın, "idari bir hata" nedeniyle sınır dışı edildiği belirtilmiş, Maryland'de federal yargıç Paula Xinis de 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek ABD'ye dönmesine hükmetmişti.

Trump yönetimi tarafından haziranda El Salvador'dan geri getirilen Garcia, Tennessee'nin Nashville kentindeki Federal Bölge Mahkemesinde açılan davada düzensiz göçmenleri ülkeye kaçak yollarla sokmakla suçlanmış ve bu süreçte gözaltında tutulmuştu.

ABD'de yargıç, daha sonra Garcia'nın 22 Ağustos'ta serbest bırakılmasına karar vermiş ancak ICE yetkilileri, Garcia'nın Uganda'ya sınır dışı edilebileceğini belirterek, 25 Ağustos'ta tekrar gözaltına almıştı.

Avukatlarının acil başvurusu üzerine Yargıç Xinis, Garcia'nın Uganda'ya sınır dışı edilme ihtimaline karşı geçici olarak ülkede kalması yönünde karar vermişti.