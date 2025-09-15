El Salvador'un "Bağımsızlık Günü" Ankara'da Kutlandı

(ANKARA) - El Salvador'un bağımsızlığının 204'üncü yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Törende konuşan El Salvador Türkiye Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon, Türkiye'yi "vazgeçilmez ortak" olarak nitelendirirken; Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, iki ülke ilişkilerinin son yıllarda en dinamik dönemine girdiğini vurguladı.

El Salvador'un Bağımsızlık Günü'nün 204'üncü yıl dönümü için Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, çok sayıda bürokrat ve akademisyen katıldı. Törende her iki ülkenin de milli marşları okundu.

Daha sonra El Salvador'un Türkiye Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon, resepsiyonun açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edildi.

Calderon: "15 Eylül'de El Salvador Bağımsızlık Günü'nü anmaktadır"

Calderon, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"15 Eylül'de El Salvador Bağımsızlık Günü'nü anmaktadır. Bu, yalnızca ülkemiz için gurur ve sevinçle dolu bir kutlama değil; aynı zamanda, Meksika, Guatamala, Nikaragua ve Kosta Rika gibi bölgesel müttefiklerimizle de paylaştığımız bir duygudur.

Mart 2025'te El Salvador ve Türkiye ile İkinci Siyasi İstişareler Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Ticaret de El Salvador ve Türkiye arasındaki bağların güçlendirilmesinde kilit bir alan olmuştur. İş birliğimiz, eğitim, kültür, sağlık, erken çocukluk gelişimi, inovasyon, deniz hukuku, uzay teknolojisi ve hatta savunma sanayii gibi geniş bir alanı da kapsayacak şekilde büyümüştür. Bu durum, kısa süre önce imzalanan bir anlaşmayla da somutlaşmıştır. Türkiye, El Salvador için vazgeçilmez bir ortak haline gelmiştir."

Gümrükçü: "El Salvador, Orta Amerika bölgesinde bizim için gerçekten özel bir yere sahip"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü de konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edildi. Gümrükçü, şöyle konuştu:

"El Salvador, Orta Amerika bölgesinde bizim için gerçekten özel bir yere sahiptir. Bazılarınız buna şaşırabilir; çünkü büyükelçiliklerimizin 2020 ve 2022 yıllarında açılmış olması nedeniyle El Salvador ile nispeten kısa bir geçmişimiz olduğunu düşünebilirsiniz.

Ama aslında durum böyle değil. Çünkü bu yıl, 1884'te El Salvador Devlet Başkanı Rafael Zaldívar'ın (yanılmıyorsam) Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid'e bir mektup göndererek iki ülke arasında dostluk bağlarını güçlendirme isteğini iletmesinin üzerinden geçen 141. yılını kutluyoruz.

O tarihten bu yana iki ülke arasındaki ilişkiler her zaman karşılıklı sevgi ve yakınlaşma iradesiyle şekillenmiştir. Fakat son 5–10 yıl içerisinde ilişkilerimiz çok daha görünür ve güçlü bir ivme kazanmış, El Salvador ile en dinamik dönemimizi yaşamaya başlamış bulunuyoruz.

"Başkan Bukele, Türk halkının gönlünü kazandığını özellikle vurgulamalıyım"

Bu dönemin dönüm noktaları arasında, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill'in 2019'da ve ardından 2025'te Türkiye'ye yaptığı iki ziyaret ile 2022 yılında Başkan Nayib Bukele'nin Türkiye'ye yaptığı tarihi ziyareti sayabiliriz. Benim için bir ayrıcalık olan bu ziyarette kendisine eşlik etme şansım olmuştu.

Başkan Bukele'nin ziyareti, El Salvador'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olması açısından gerçek bir dönüm noktasıydı.

İmzalanan anlaşmalar bir yana, kendisinin samimi tavrı, Türkiye'ye duyduğu içten sevgi, yenilikçi yaklaşımları (örneğin Bitcoin konusundaki fikirleri) ve Türkçe attığı esprili tweet'leri sayesinde Türk halkının gönlünü kazandığını özellikle vurgulamalıyım. Bu nedenle kendisi bir sosyal medya ikonu haline gelmişti. Bugün hala birçok kişi o dönemki tweet'lerini paylaşıyor.

"Yıllık yaklaşık 25 milyon dolar düzeyinde olan ticaret hacmimizi de artırmayı hedefliyoruz"

Bu üst düzey temaslar ve ilişkilerimizi geliştirme yönündeki açık iradeden sonra, artık bu siyasi kararlılığı somut adımlara ve rakamlara dönüştürme zamanının geldiğini düşünüyorum. Nitekim bunun işaretlerini görmeye başladık. İlk aklıma gelen örnek, El Salvador'da 1,6 milyar dolarlık yatırım yapan Türk şirketidir. Gururla söyleyebilirim ki bu, El Salvador tarihindeki en büyük özel yabancı yatırım niteliğini taşımaktadır.

Umarız bu tek seferlik bir proje olmayacak; aksine savunma sanayi, inşaat, turizm ve kültür gibi birçok alanda iş birliğimizin başlangıcı olacaktır. Elbette artan yatırımlarla birlikte, şu an yıllık yaklaşık 25 milyon dolar düzeyinde olan ticaret hacmimizi de artırmayı hedefliyoruz. Bu rakam, gerçek potansiyelimizin çok altındadır. Önümüzdeki 2–3 yıl içinde en az 1 milyar dolara çıkarabileceğimizi umuyorum.

Başka bir deyişle, "volkanlar ülkesi" El Salvador ile ticaretimizde ve yatırımlarımızda bir patlama yaratmayı, bunun sonucunda da her iki dost ülke için refah ve gelişme getirmeyi umuyoruz.

Bizim için de çok anlamlı; çünkü El Salvador'u Orta Amerika ile ilişkilerimizde bir mücevher olarak görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu ilişkileri derinleştirmeye ve çeşitlendirmeye kararlıyız."

Daha sonra El Salvodor'u tanıtan bir sinevizyon gösterimi yapıldı.