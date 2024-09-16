El Salvador'un Bağımsızlığının 203. Yıl Dönümü Kutlandı

El Salvador'un bağımsızlığının 203. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

El Salvador'un Ankara Büyükelçiliğince bir otelde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Bakan Yardımcısı Ekinci, Türk hükümeti ve halkı adına El Salvador'un bağımsızlık yıl dönümünü kutlayarak, 1884'te El Salvador Devlet Başkanı Rafael Zaldivar tarafından 2. Abdülhamid'e hitaben bir mektubun gönderilmesinin iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin başlangıcı olduğunu anlattı.

Ekinci, El Salvador ile Türkiye arasındaki dostluğun iki ülkenin de yararına olacak şekilde uzun süredir devam ettiğine işaret ederek, karşılıklı elçiliklerin açılması ve El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ve Dışişleri Bakanı Alexandra Hill'in 2022'de Türkiye'yi ziyaret etmesinin son yıllarda ilişkileri daha da geliştirdiğini ifade etti.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından El Salvador'un 111 kişiden oluşan arama ve kurtarma ekibiyle 6 ton insani yardım malzemesi gönderdiğini hatırlatan Ekinci, Türkiye'nin bu dayanışma için minnettar olduğunu dile getirdi.

Türkiye için El Salvador, Latin Amerika'da anahtar konumda olan ülkelerden biri

Ekinci, bu yıl El Salvador ile diplomatik ilişkilerin 140. yıl dönümü kutladıklarını belirterek, "El Salvador'u Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde anahtar ortak ve dostlarımızdan biri olarak gördüğümüzün altını çizmek isterim. El Salvador ile her alanda ilişkilerimizi daha da geliştirmeye kararlıyız." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin gelişebilecek potansiyeli olduğuna değinen Ekinci, "İkili ticareti artırmak için çalışmaya hazırız. El Salvador tarihindeki 1,6 milyar dolarlık en büyük özel yatırımın Türk bir şirket tarafından yapılacak olması, ikili ilişkilerimizin dinamizminin ve sürekli gelişen doğasının bir kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Ekinci, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile El Salvador Uluslararası İşbirliği Ajansı (ESCO) arasında artan işbirliğini görmekten memnun olduklarını, iki ülke arasında muazzam potansiyele sahip işbirliğinin gelecek dönemini sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon da ülkesinin bağımsızlığının 203. yıl dönümünü kutladıklarına işaret ederek, Bukele'nin yönetimi altında El Salvador'un Türkiye başta olmak üzere stratejik ortaklarıyla işbirliği alanlarını çeşitlendirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Calderon, Türkiye ile El Salvador arasındaki ikili ticareti teşvik ettiklerini, yatırım projelerinin kurulmasını kolaylaştırdıklarını ve kalkınma işbirliği girişimlerinin yürütülmesi konusunda anlaşmalar yaptıklarını anlattı.

Türk şirketlerin El Salvador'daki özel yatırımlarına da değinen Calderon, Acajutla Limanı'nı modernize etmek ve La Union Limanı'nın operasyonlarını etkinleştirmek için 1,615 milyar dolar tutarında yatırım yapıldığını aktardı.

Calderon, yatırım ilişkilerini finansal inovasyon, inşaat, tekstil ve turizm sektörlerinde geliştirmek için kilit paydaşlarla etkileşime girdiklerini kaydederek, tarımsal işletme imkanlarıyla kahve ve kakao çekirdeği gibi emtiaların ithalatıyla ticaret akışının da arttığını dile getirdi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin acil durum ve afet anında insani yardım gibi yeni çalışma alanlarını kapsayacak şekilde genişlettiklerini belirten Calderon, son aylarda El Salvador'u etkileyen seller nedeniyle müdahale ve kurtarma faaliyetlerini desteklemek için Türkiye'den yapılan bağış nedeniyle şükranlarını sundu.

"Türkiye, El Salvador için önemli bir ortak"

Calderon, bu dayanışmanın iki ülkeyi birleştiren güçlü bağları yansıttığını vurgulayarak, "Türkiye, El Salvador için önemli bir ortaktır ve ilişkilerimizi derinleştirmeye, anlayış ve işbirliği köprüleri kurmaya devam etmek için ülkenin yetkilileriyle yakın şekilde çalışmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında El Salvador geleneksel dans gösterisi yapıldı ve ülkeye ait yiyecekler ikram edildi.