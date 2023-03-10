El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya tepki

Orta Amerika ülkesi El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun "El Salvador takıntısı" olduğunu söyledi.

Petro'nun, "çete liderleriyle gizli anlaşmalar yapıyorlar" suçlamasına yanıt veren Bukele, "Onun El Salvador takıntısını anlamıyorum. Oğlunuz (Petro'nun oğlunu kast ederek) değil miydi para için masa altında gizli anlaşmalar yapan, evde her şey yolunda mı?" ifadesini kullandı.

Twitter hesabından Bukele'yi etiketleyerek cevap veren Petro ise "Sayın Başkan Nayib, evimde her şey yolunda. Burada evrensel bir ilke olan masumiyet karinesi mevcuttur. Burada başkan, yargıçları görevden almaz, tam tersi daha özerk ve güçlü adalet için mücadele eder. Kolombiya'da demokrasiyi derinleştiriyoruz, onu yok etmiyoruz." karşılığını verdi.

Sosyal medya hesabından aynı şekilde Petro'yu etiketleyerek yanıt veren Bukele de "Masumiyet karinesi mi? Sanırım muhalif hiçbir rakibiniz sizi suçlamadı. Kolombiyalılar, bunun doğru mu yoksa zaten onlara bağımlı gibi görünen başka bir yalan mı olduğunu bilecekler. Ben sizin varlığınızı bile hatırlamıyordum, bana ve iç işlerimize saldıran sizdiniz." dedi.

CNN'e açıklamalarda bulunan Petro, "New York'taki savcılar, Bukele yönetimine bağlı üst düzey yetkililerin çetelerle anlaşma yaptığını iddia etti. Çetelerin, daha iyi şartlar karşılığında suç ve cinayet oranlarını düşüreceği teminatını verdiği iddia ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Petro'dan mega hapishane eleştirisi

Petro, 2 Mart'taki açıklamasında El Salvador'da bulunan ve Amerika kıtasının mega hapishanesi olarak nitelendirilen cezaevini "tecrit kampına" benzetmişti.

Başkent Bogota'daki bir üniversitede konuşan Petro, "El Salvador'daki toplama kampının gençlerle dolu olduğunu sosyal medyada bulunan görüntülerde görebilirsiniz. Binlercesi hapishanede. İnsanın içini ürpertiyor." demişti.

Devlet Başkanı Bukele'nin talimatıyla yapılan "Terör Muhafaza Merkezi" olarak adlandırılan 40 bin kapasiteli Amerika kıtasının en büyük hapishanesine, 2 bin çete üyesi nakledilmişti.

Petro'nun oğlunun "çete liderinden" para aldığı iddiası

Kolombiya basınında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Petro'nun oğlu Kongre üyesi Nicolas Petro'nun eski eşi Day Vasquez, 3 Mart'ta basına yaptığı açıklamada, başkanlık kampanyası kapsamında Petro'nun babası için uyuşturucu kaçakçısı Samuel Santander Lopesierra'dan para aldığı suçlamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Petro ise suçlamalar üzerine savcılığa çağrıda bulunmuş oğlunun yargılanma sonucunda suçlu bulunması halinde gereğinin yapılmasını istemişti.