Üye Girişi
Haberi Paylaş

El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yardım kararı

Güncel Haberler

El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yardım kararı

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye arama ve kurtarma ekibi göndereceğini duyurdu.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye arama ve kurtarma ekibi göndereceğini duyurdu.

Twitter hesabından Türkçe paylaşımda bulunan Bukele, "El Salvador, önümüzdeki birkaç saat içinde Türkiye'ye, arama ve kurtarma, sivil koruma ekipleri, itfaiyeciler ve kurtarma köpekleriyle birlikte 100'ü aşkın personelden oluşan bir yardım uçağı gönderecek. Yıkıcı iki depremden zarar gören Türk halkı için dua etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bukele, gün içindeki ilk açıklamasında da Türkiye'nin güneyinde meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle Türk halkının güvenliği ve esenliği için dua ettiklerini belirterek "Hükümetim, bu elim hadisenin üstesinden gelinmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gerekli her türlü desteği sağlamaya hazırdır." dedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel

Kahramanmaraş Nayib Bukele El Salvador Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title