El Salvador Devlet Başkanı Bukele, çete cinayetleriyle mücadele için OHAL istiyor

SAN El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Yasama Meclisinden çete bağlantılı cinayetlerle mücadele etmek için olağanüstü hali (OHAL) onaylamasını istediğini duyurdu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Bukele, sosyal medya hesaplarından, Yasama Meclisine bulunduğu talebe ilişkin açıklama yaptı.

Bukele, OHAL talebine karşı çıkanlar hakkında " Muhalefet, çeteleri savunmak için mi buna karşı çıkıyor?" ifadelerini kullandı.

Bukele'nin talebinin onaylanması halinde, toplanma ve gösteri özgürlüğü askıya alınacak ve gözaltı süresi 30 güne kadar uzatılacak.

El Salvador, dünyada en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkelerden biri konumunda. Cinayetlerin büyük çoğunluğu çeteler arası çatışmalardan kaynaklanıyor.

Ülkede hafta sonunda yaklaşık 50 kişinin öldürüldüğü bildirildi.