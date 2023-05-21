El Salvador'da Stadyumda İzdiham: 9 Ölü

SAN SALVADOR, 21 Mayıs (Xinhua) -- El Salvador'un başkenti San Salvador'da yer alan Cuscatlan Stadyumu'nda Cumartesi günü meydana gelen izdihamda en az 9 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

SAN SALVADOR, 21 Mayıs (Xinhua) -- El Salvador'un başkenti San Salvador'da yer alan Cuscatlan Stadyumu'nda Cumartesi günü meydana gelen izdihamda en az 9 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

El Salvador Ulusal Sivil Polis Departmanı yaptığı açıklamada olayın Salvador liginin popüler takımları Alianza ve FAS arasında oynanan çeyrek final maçı sırasında meydana geldiğini duyurdu.

El Salvador basınına göre, dışarıda kalan taraftarların halihazırda dolu olan stadyuma girebilmek için ittirmesiyle izdiham çıktı ve bazı kişiler bariyerlerde sıkıştı.

Ulusal Sivil Polis Departmanı, izdihamda yaralananların yakınlardaki hastanelere kaldırıldığını ve en az iki kişinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Olay sonrası maç ertelendi.