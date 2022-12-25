El Salvador'da çetelere yönelik operasyonlar sürüyor

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, çetelerle mücadele amacıyla 1000'den fazla asker ve 130 polisin katılımıyla operasyon başlatıldı.

Bölge basınında çıkan habere göre, başkent San Salvador'a bağlı Tutunichapa semtinde, organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon için düğmeye basıldı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin bu sabah itibarıyla semti abluka altına aldığını belirterek, çetelerin hesap vereceğini söyledi.

Operasyonlarda şimdiye kadar 3'ü kadın 18 kişi gözaltına alındı. Evlerde tek tek arama yapılıyor.

Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanı Gustavo Villatoro da halkın barış içinde yaşamaya hakkı olduğunu kaydederek, "Çete mensuplarını yaptıkları suçun bedelini ödemeleri için meydana çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Halk OHAL'den memnun

Amerikan Merkez Üniversitesinin ekim ayında yayımladığı bir ankete göre, El Salvadorluların yüzde 75,9'u hükümetin olağanüstü hal (OHAL) kararını yerinde buluyor ve Bukele politikalarının suç oranlarını azalttığını düşünüyor.

Bukele, 24 Kasım'daki konuşmasında, OHAL kapsamında mart ayından bu yana 58 binden fazla kişinin tutuklandığına işaret etmiş, bu tür önlemlerin cinayetle suçlanan bazı çete mensuplarının arandığı Comasagua kentinde de işe yaradığını söylemişti.

El Salvador'da alınan sıkı önlemlerin ardından 2022'nin Ocak-Ekim döneminde işlenen cinayet sayısının 2021'in aynı dönemine göre yüzde 38 azaldığı belirtiliyor.

MS13 çetesi sorumlu tutuluyor

El Salvador'da 27 Mart'ta bir aylığına OHAL ilan edilmiş, daha sonra bu karar her ay yenilenmişti.

Bukele, 30 Haziran'da silahlı gruplara yönelik savaşın yoğunlaşacağını söylemişti.

Ülkede mart başından bu yana çete üyelerine yönelik operasyonlarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, gözaltına alınanların sayısının 58 bini aştığı bildirilmişti.

Yetkililer, şiddetin ülkede yeniden tırmanışa geçmesinden MS13 çetesini sorumlu tutuyor.

Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor.