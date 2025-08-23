El Salvador'da 6,0 Büyüklüğünde Deprem

El Salvador'un Acajutla şehri açıklarında 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, şehrin yaklaşık 81 kilometre güneybatısı olduğunu bildirdi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı.