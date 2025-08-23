El Salvador'da 6,0 Büyüklüğünde Deprem

El Salvador'un Acajutla şehri açıklarında 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü, şehrin 81 kilometre güneybatısında ve 10 kilometre derinlikte bulunan depremde can veya mal kaybı bildirilmedi. Tsunami uyarısı yapılmadı.

El Salvador'un Acajutla şehri açıklarında 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
