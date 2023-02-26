El Salvador'da 2 bin çete üyesi, dev hapishaneye nakledildi

El Salvador'da 2 bin çete üyesi, Tecoluca bölgesinde yeni açılan Terör Hapishanesi'ne (CECOT) nakledildi. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 'Bu onların yeni evi olaca, onlarca yıl yaşayacakları ve nüfusa zarar vermeyecekleri yer' dedi.

El Salvador'un Tecoluca bölgesinde açılan 40 bin kapasiteli dev hapishaneye 2 bin çete üyesi nakledildi. El Salvador hükümetine ait sosyal medya hesaplarından, çete üyelerinin yarı çıplak ve saçları kazınmış şekilde otobüslere bindirilme anları paylaşıldı. El Salvador Devlet Başkanı Bukele, nakil işlemleriyle ilgili yaptığı açıklamada, 'Şafak vaktinde, tek bir operasyonla 2 bin çete üyesini Terör Hapishanesi'ne (CECOT) naklettik. Bu onların yeni evi olacak, onlarca yıl yaşayacakları ve nüfusa zarar vermeyecekleri yer' dedi.

BUKELE'NİN ÇETELERLE MÜCADELESİ

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, 27 Mart 2022 itibarıyla ülkedeki çetelerle mücadele kapsamında geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 64 binden fazla çete üyesi ve bu üyelerle bağlantılı şüpheliler gözaltına alındı. El Salvador medyası, gözaltına alınanların avukat tutma haklarının olmadığını yazdı. İnsan hakları örgütleri, masum insanların da bu operasyon kapsamında mağdur edildiğini savunuyor.