El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele, çetelere karşı savaşın artacağını söyledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele, çetelere karşı savaşın artacağını söyledi

AA - Sinan Doğan - Güncel
 - Güncelleme:
El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele, çetelere karşı savaşın artacağını söyledi

Orta Amerika ülkesi El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, çetelerin saldırısı sonucu 3 polisin öldüğünü belirterek, silahlı gruplara yönelik savaşın yoğunlaşacağını söyledi.

Orta Amerika ülkesi El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, çetelerin saldırısı sonucu 3 polisin öldüğünü belirterek, silahlı gruplara yönelik savaşın yoğunlaşacağını söyledi.

Bukele, düzenlediği basın toplantısında, Santa Ana kentinin batısında, çete üyeleri tarafından Ulusal Sivil Polis (PNC) ekibine saldırı yapıldığını kaydetti.

"Bu bize çetelere karşı savaşı yoğunlaştırmamız gerektiğini gösteriyor." diyen Bukele, "Şimdi durursak yeniden toparlanacaklar. Yeni realiteye bir kez adapte olduklarında bu kanserin ülkeden çıkarılması imkansız olacak. Şikayet eden etsin, devletin gücünün ne demek olduğunu görecekler." ifadelerini kullandı.

Devriye görevinde bulunan ekibe saldırıyı yapanın "Barrio 18" isimli çetenin olduğunu vurgulayan Bukele, zanlılardan birini gözaltına alındığını belirtti.

Bukele, çetelerin ağır bedel ödeyeceğini, silahlı gruplara karşı başlattıkları savaşta asla geri atım atmayacaklarını kaydetti.

MS13 çetesi sorumlu tutuluyor

Mart ayının başından bu yana çete üyelerine yönelik operasyonlarda 87 kişi hayatını kaybederken gözaltına alınanların sayısının ise 20 bini aştığı bildirilmişti.

Yetkililer, şiddetin ülkede yeniden tırmanışa geçmesinden MS13 çetesini sorumlu tutuyor.

Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Nayib Bukele Orta Amerika El Salvador Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title