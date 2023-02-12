El Salvador arama kurtarma ekibi, 150 saat sonra enkazdan bir kadın ve çocuğu sağ çıkardı

El Salvador arama ve kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan bir kadın ve çocuğu 150 saatin ardından kurtardı.

El Salvador arama ve kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan bir kadın ve çocuğu 150 saatin ardından kurtardı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, El Salvador arama kurtarma ekiplerinin enkazdan 2 kişiyi sağ çıkardığını, Twitter hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda duyurdu.

Bukele, yaptığı paylaşımda, "El Salvador Arama Kurtarma ekipleri, Türk ekiplerin desteğiyle, depremden 150 saat sonra bir kadın ve çocuğu enkaz altından sağ çıkardılar." ifadesini kullandı.

Ayrıca Bukele, kurtarılan kişilerin isimlerini de paylaşarak, nereden kurtarıldıklarına dair bilgi verdi.

El Salvador, 100'ü aşkın arama ve kurtarma personeli göndermişti

El Salvador, Bukele'nin talimatıyla, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 100'ü aşkın arama ve kurtarma personeli görevlendirmişti.

Kentsel Arama ve Kurtarma Timinden (USAR) oluşan profesyonel ekibe ek olarak özel eğitimli köpekler de yollayan El Salvador, bunun yanı sıra depremzedeler için yardım paketleri hazırlatmıştı.

Bukele, 7 Şubat'ta, Twitter hesabından Türkçe paylaşımda bulunarak, "El Salvador, önümüzdeki birkaç saat içinde Türkiye'ye, arama ve kurtarma, sivil savunma ekipleri, itfaiyeciler ve kurtarma köpekleriyle birlikte 100'ü aşkın personelden oluşan bir yardım uçağı gönderecek. Yıkıcı iki depremden zarar gören Türk halkı için dua etmeyi sürdürüyoruz." açıklamasına yer vermişti.