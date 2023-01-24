El-Menfi: 'Libya Arap Birliği'ndeki tüm haklarını kullanmakta kararlıdır'

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı'na ilişkin Arap Birliği'nin "taraflı tutumunu" reddederek, ülkesinin Birlikteki tüm haklarını kullanmakta kararlı olduğunu söyledi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı'na ilişkin Arap Birliği'nin "taraflı tutumunu" reddederek, ülkesinin Birlikteki tüm haklarını kullanmakta kararlı olduğunu söyledi.

Libya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Menfi, Cezayir ve Tunus Dışişleri Bakanları Ramtan Lamamra ve Osman el-Cerendi ile bir araya geldi.

Görüşmede, Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı'na az sayıda ülkenin katılmasını eleştiren Menfi, ülkesinin hakları ve görevlerine yönelik her hangi bir ayrımı reddettiğini belirterek " Libya, Arap Birliği'ndeki tüm haklarını kullanmakta kararlıdır" ifadelerini kullandı.

Menfi, Arap Birliği'nin bir taraf ya da kesimin yanında olmasını reddettiğini, "üye ülkeler arasında birlik ve beraberliği güçlendiren bir rol oynamasının zorunlu olduğunu" vurguladı.

Libya'nın Arap Birliği dönem başkanlığını almasına ilişkin Menfi, verdiği destekten dolayı Tunus'a teşekkür etti.

Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi görüşmede, Arap Birliği 158. dönem başkanlığını devralması ve Birliğin gerçek rolüne yeniden kavuşması için ve ortak çalışmayı güçlendirmeye katkı sağlayan bölgesel ve Arap dünyasının rolü konusundaki tüm haklarını kullanmadaki kararlığından dolayı Libya'yı tebrik etti.

Libya'nın başkenti Trablus'ta 22 Ocak 2023'te toplanan Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı'na 10 ülke katılmıştı.

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathiliy'in de hazır bulunduğu toplantıya Libya, Cezayir, Tunus ve Katar bakan seviyesinde katılırken, Somali, Komor Adaları, Filistin, Sudan, Umman ve Moritanya ise Birlik daimi üyeleri ve büyükelçiler seviyesinde temsil edilmişti.???????

Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş İstişare Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, Arap Birliği Genel Sekreterliğini eleştirerek "Birliğin yönetmelikleri ve tüzüğünde olmayan, benzeri görülmemiş bir koşul icat ettiğini" dile getirmişti.