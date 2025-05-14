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El Kaide Üyesi Ahmet ve Yusuf Baykara'nın Yargılamasına Devam Edildi

El Kaide Üyesi Ahmet ve Yusuf Baykara'nın Yargılamasına Devam Edildi
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Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik terör saldırılarıyla ilişkilendirilen El Kaide üyesi Ahmet Baykara ve ağabeyi Yusuf Baykara'nın yargılanmasına devam ediliyor. Cumhuriyet savcısı, sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'deki üsleri ile konvoyuna yönelik terör saldırısı düzenlediği belirlenen ve Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Afrika'da operasyonla yakalanan terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara ile Adana'da tutuklanan ağabeyi Yusuf Baykara'nın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanıklar Ahmet ve ağabeyi Yusuf Baykara, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanıkların, fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerini ve Suriye'de TSK'ya yönelik bombalı saldırıda bulunduklarını belirterek, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

Sanıklardan Ahmet Baykara, savunmasında, terör örgütü El Kaide yapılanmasında yer almadığını öne sürerek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Eylem ve saldırı planı yapmadım. Daha önceki celsede belirttiğim gibi Suriye'ye yardım faaliyetlerinde bulunmak için gitmiştim." dedi.

Yusuf Baykara da Suriye'ye insani yardım amaçlı gittiğini iddia ederek, "Terör örgütüyle bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, tutukluluk hallerinin devamına karar verdiği sanıkların esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

MİT'in Afrika ve Adana'daki operasyonu

MİT Başkanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'nın Suriye'nin İdlib kentinde bulunan TSK üs bölgeleri ve konvoyuna düzenlenen eylemlerde yer aldığı tespit edilmişti. TSK'ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan Baykara'nın takip edildiğini anlaması üzerine Afrika'ya kaçtığını belirleyen MİT, istihbarat ve risk analizleri neticesinde 15 Ekim 2024'te Baykara'yı bir Afrika ülkesinde yakalamıştı. Hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü Adana'ya getirilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan Baykara'nın, Suriye'de eylemleri birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği ağabeyi Yusuf Baykara da kentte saklandığı adrese düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

17 Ekim 2024'te tutuklanan Ahmet ve Yusuf Baykara hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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