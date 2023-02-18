El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde Miraç Kandili idrak edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Harem-i İbrahim Camisinde binlerce Filistinli Miraç Kandilini idrak etti.

Kandil kutlamalarının gün boyunca devam ettiği Batı Şeria'nın El Halil kentinde Harem-i İbrahim Camisi'ni dolduran Filistinliler, burada düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı.

Filistin Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Hatim el-Bekri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kandil kutlaması için Harem-i İbrahim Camisine gelen kişi sayısının, Harem-i İbrahim'in Filistin halkındaki yerini ortaya koyduğunu belirterek, "Bu kalabalıklar, Harem-i İbrahim bizimdir ve bizim kalacak mesajını açıkça vermektedir." dedi.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan er-Recebi de Miraç Kandili kutlaması için camide birçok etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Recebi, İsrail'in sıkı önlemlerine rağmen kandil için camiye daha önce olmadığı kadar çok kişinin akın ettiğini ifade ederek, bu şekilde Filistinlilerin, caminin Müslümanlara ait olduğunu ve bölünmesini kabul etmediğini vurguladığını söyledi.

Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Bölünmüş kısımlar yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor. Buna göre, Yahudilerin dini bayramlarında cami olan kısım Yahudilere, Müslümanların dini bayramlarında da sinagog kısmı Müslümanlara tahsis ediliyor.