El Halil'de Yardım Amaçlı İftar Verildi
Xinhua - Güncel
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EL HALİL, 7 Nisan (Xinhua) — Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinliler, Ramazan'da bağış toplamak için verilen bir iftar yemeğinde oruçlarını açıyor, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)
EL HALİL, 7 Nisan (Xinhua) — Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinliler, Ramazan'da bağış toplamak için verilen bir iftar yemeğinde oruçlarını açıyor, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)
Xinhua / Güncel