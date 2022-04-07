El Halil'de Yardım Amaçlı İftar Verildi - Haberler

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El Halil'de Yardım Amaçlı İftar Verildi

Xinhua - Güncel
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El Halil'de Yardım Amaçlı İftar Verildi

EL HALİL, 7 Nisan (Xinhua) — Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinliler, Ramazan'da bağış toplamak için verilen bir iftar yemeğinde oruçlarını açıyor, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)

EL HALİL, 7 Nisan (Xinhua) — Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinliler, Ramazan'da bağış toplamak için verilen bir iftar yemeğinde oruçlarını açıyor, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Batı Şeria, Nisan, Güncel, Haberler

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