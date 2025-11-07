El-Halil'de İsrailli Saldırganlar Filistinli Çocuğu Yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El-Halil kentinin doğusundaki Halet en-Nec bölgesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırıda bir Filistinli çocuğun yüzünden yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli Halet en-Nec bölgesinde Filistinlilere saldırarak evlerini taşladı.

Kaynaklar, taşlardan birinin isabet etmesi sonucu Filistinli çocuk Adem Hicazi'nin yüzünden yaralandığını ve tedavi edilmek üzere yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi tarafından yayınlanan aylık raporda, ekim ayında Filistinliler aleyhinde 2 bin 350 saldırı düzenlendiği, bunlardan 1584'ünün İsrail ordusu, 766'sının ise İsrailliler tarafından yapıldığı belirtilmişti.