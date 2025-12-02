Haberler

El-Halil'de İsrail Ordusunun Baskınında 17 Yaşındaki Filistinli Öldürüldü

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın El-Halil kentinde düzenlediği baskında 17 yaşındaki Muhenned Tarık Muhammed Zugayr'ı öldürdü. Olay, Kiryat Arba yakınlarında bir İsrail askerin yaralanmasının ardından gerçekleşti. Filistin Sağlık Bakanlığı, Zugayr'ın naaşının alıkonulduğunu açıkladı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde düzenlediği baskında, 17 yaşındaki Filistinli bir çocuğu öldürdüğü bildirildi.

Batı Şeria'nın güneyindeki Kiryat Arba yerleşimi yakınlarında yaşanan araçla ezme girişiminde bir İsrail askerinin yaralanmasının ardından İsrail askerleri, El-Halil kentinde baskın düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail tarafıyla iletişimi sağlayan Sivil İşler Genel Müdürlüğünün Muhenned Tarık Muhammed Zugayr'ın (17), El-Halil kentinde İsrail askerlerinin kurşunuyla öldüğünü aktardığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun söz konusu Filistinlinin naaşını alıkoyduğu aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da El Halil'de İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile ortaklaşa düzenlediği "operasyonda" "Kiryat Arba yakınlarında araçla saldırı düzenlemekle" suçlanan bir Filistinliyi öldürdüklerini duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre ise İsrail güçlerinin El-Halil'de çeşitli hastanelerin çevresine baskın düzenledi. Askerlerin El-Ehli Devlet Hastanesinin avlusuna ve Muhammed Ali ile El-Mizan özel hastanelerinin çevresinde, girişlerinde konuşlandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bir Filistinlinin kullandığı aracı, Yehuda Kavşağı yakınlarında İsrail askerlerinin üzerine sürdüğü ve bir kadın askeri yaraladığı belirtilmişti.

Açıklamada, askerlerin kaçan saldırganı bulmak için bölgede kapsamlı arama başlattığı ve yolları trafiğe kapattığı ifade edilmişti.

Israel Hayom gazetesinde ise İsrail güçlerinin, Kiryat Arba yakınlarında İsrailli kadına çarpan aracın Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'e doğru kaçtığı kaydedilmişti.

Öte yandan İsrail ordusu, Kiryat Arba'da yaşanan olayın ardından El Halil kentine pek çok noktadan baskın düzenledi ve kente giriş çıkışları kapatmıştı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
