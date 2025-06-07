El Halil'de İsrail Askerlerinin Ateşi: 1 Ölü, 2 Yaralı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2'sinin yaralandığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri El Halil'in güneyindeki Ez-Zahiriyye kasabasında 3 gence ateş açtı.

Saldırıda Mustafa Ali İsmail Tulul (30) hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.