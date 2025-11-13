Haberler

El Halil'de İsrail Askerlerinin Açtığı Ateşte 2 Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 2 çocuğa ateş açarak hayatlarını kaybetmelerine sebep oldu. Olay sonucunda naaşlarına el konulduğu bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Beyt Ummar beldesinde 2 çocuğa ateş açtı.

Saldırıda 2 çocuğun da hayatını kaybettiği ve İsrail ordusu tarafından naaşlarına el konulduğu belirtildi.

İsrail ordusu, beldeyi askeri bölge ilan etti.

Haberde olaya ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail ordusu, gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan yasa dışı Karmei Zur yerleşimi yakınında 2 Filistinli'yi öldürdüğünü itiraf etti.

Açıklamada İsrail ordusunun ateş açarak öldürdüğü Filistinlilerin silahlı olduğu, yasa dışı yerleşim çitlerini aşmaya çalıştığı; İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere molotof kokteyli attığı öne sürüldü.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
