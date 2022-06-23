El-Halil'de Gerginlik
Xinhua - Güncel
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HALİL, 23 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinin Masafer Yatta bölgesindeki İsrail askeri tatbikatına yönelik bir protestonun ardından İsrailli askerlerle gerginlik yaşayan Filistinliler ve uluslararası aktivistler, 22 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)
EL-HALİL, 23 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinin Masafer Yatta bölgesindeki İsrail askeri tatbikatına yönelik bir protestonun ardından İsrailli askerlerle gerginlik yaşayan Filistinliler ve uluslararası aktivistler, 22 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)
Xinhua / Güncel