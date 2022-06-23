El-Halil'de Gerginlik HALİL, 23 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinin Masafer Yatta bölgesindeki İsrail askeri tatbikatına yönelik bir protestonun ardından İsrailli askerlerle gerginlik yaşayan Filistinliler ve uluslararası aktivistler, 22 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua) EL-HALİL, 23 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinin Masafer Yatta bölgesindeki İsrail askeri tatbikatına yönelik bir protestonun ardından İsrailli askerlerle gerginlik yaşayan Filistinliler ve uluslararası aktivistler, 22 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua) Xinhua / Güncel Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› El-Halil'de Gerginlik - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.