El Halil'de Çatışmalar Sürüyor

EL HALİL, 26 Ekim (Xinhua) -- İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil kentindeki çatışmalar sırasında bir Filistinli protestocuyu gözaltına alıyor, 25 Ekim 2022.

Mart ayından bu yana İsrail ile Filistinliler arasında gerginlik artıyor. Filistin'den gelen resmi rakamlara göre, Ocak ayının başından bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere 174'ten fazla Filistinli İsrail tarafından öldürüldü. Bu arada, Mart ayından bu yana öldürülen İsrailli sayısı da 20'yi aştı. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)