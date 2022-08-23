EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTUĞU CİP SULAMA KANALINA DÜŞTÜ Güncel Haberler DÜZCE'de, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip sulama kanalına düştü. DÜZCE'de, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip sulama kanalına düştü. Olay saat 15.00 sıralarında Şehit Murat Demir Mahallesi 281 Sokak üzerinde meydana geldi. Turgut Altınışık, idaresindeki 81 AAK 897 plakalı cipiyle evine geldi. Cipten inen Altınışık, binaya girerken el frenini çekmeyi unuttuğu cip hareket ederek evin hemen yanında bulunan sulama kanalına düştü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Cip kurtarıcıyla sulama kanalından çıkarıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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