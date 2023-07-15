El frenini çekmeyi unuttu, trafik kilitlendi

El frenini çekmeyi unuttuğu otomobil yol ortasında durdu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil yol ortasında durdu. Olayda şans eseri kaza olmazken, trafikte kısa süreliğine aksama meydana geldi.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Ofis Semti alt geçidi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, yemek yemeye gitmek için 42 AIE 476 plakalı aracını park eden sürücü, el frenini çekmeyi unuttu.

Araçtan indikten bir süre sonra kaymaya başlayan otomobil, yol ortasında durdu. Olayda şans eseri kaza meydana gelmezken, trafik kısa süreliğine kilitlendi. Bir süre sonra otomobil sürücüsü olay yerine geldiğinde trafikteki vatandaşlardan özür dileyerek yemek yemeye gittiğini ve park ettiği otomobilin el frenini çektiğini söyledi.