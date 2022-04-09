EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI DÜŞTÜ : 1 YARALI - Haberler

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EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI DÜŞTÜ : 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇEKMEKÖY'de içerisinde iki kişinin bulunduğu park halindeki otomobil, el freni çekili olmadığı için kayarak 10 metre yükseklikten aşağı düştü.

ŞİLE, İSTANBUL (DHA) - ÇEKMEKÖY'de içerisinde iki kişinin bulunduğu park halindeki otomobil, el freni çekili olmadığı için kayarak 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Otomobil içerisindeki bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 23: 00 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana geldi. İçerisinde iki kişinin bulunduğu park halindeki otomobilin sürücüsü el frenini çekmeyi unuttuğu için kayarak 10 metre yükseklikten Şile Otoyolu yanyola düştü. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yolcu koltuğundaki F. B. İsimli kadın hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobil içerisinden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle büyük hasar alan otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI DÜŞTÜ : 1 YARALI

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI DÜŞTÜ : 1 YARALI

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI DÜŞTÜ : 1 YARALI

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI DÜŞTÜ : 1 YARALI

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI DÜŞTÜ : 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil, Polis, Şile, Kaza, Güncel, Haberler

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