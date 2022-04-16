El freni çekilmeyince hareketlenen taksiyi, önüne geçip durdurmak istedi - Haberler

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El freni çekilmeyince hareketlenen taksiyi, önüne geçip durdurmak istedi

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Yirun - Güncel
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El freni çekilmeyince hareketlenen taksiyi, önüne geçip durdurmak istedi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, el freni çekilmeyen taksi aniden hareketlenince önüne geçen C.T., elleriyle durdurmak istedi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, el freni çekilmeyen taksi aniden hareketlenince önüne geçen C.T., elleriyle durdurmak istedi. Aracı durduramayan C.T., yere düşerken, taksinin kaldırıma çarparak durduğu anlar da kameraya yansıdı.

Çorlu'nun Kemalettin Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi, park ettiği taksinin el frenini çekmeyi unutarak araçtan indi. Taksi, bir süre sonra hareketlenince ilerlemeye başladı. Aracı fark eden C.T. ise önüne geçip, elleriyle durdurmaya çalıştı. C.T., bu sırada yere düşerken, araç ise iş yerinin önündeki kaldırıma çarparak durdu. Taksinin hareketlenmesi ve C.T.'nin durdurmak istediği anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.


El freni çekilmeyince hareketlenen taksiyi, önüne geçip durdurmak istedi

El freni çekilmeyince hareketlenen taksiyi, önüne geçip durdurmak istedi

El freni çekilmeyince hareketlenen taksiyi, önüne geçip durdurmak istedi

El freni çekilmeyince hareketlenen taksiyi, önüne geçip durdurmak istedi

El freni çekilmeyince hareketlenen taksiyi, önüne geçip durdurmak istedi

El freni çekilmeyince hareketlenen taksiyi, önüne geçip durdurmak istedi

El freni çekilmeyince hareketlenen taksiyi, önüne geçip durdurmak istedi

El freni çekilmeyince hareketlenen taksiyi, önüne geçip durdurmak istedi

El freni çekilmeyince hareketlenen taksiyi, önüne geçip durdurmak istedi

El freni çekilmeyince hareketlenen taksiyi, önüne geçip durdurmak istedi

El freni çekilmeyince hareketlenen taksiyi, önüne geçip durdurmak istedi

El freni çekilmeyince hareketlenen taksiyi, önüne geçip durdurmak istedi

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Güncel

Tragger, Çorlu, Taksi, Güncel, Haberler

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