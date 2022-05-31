El freni çekilmeyen TIR'ın altında kalan sürücü öldü - Haberler

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El freni çekilmeyen TIR'ın altında kalan sürücü öldü

Demirören Haber Ajansı - Okan Çalışkan - Güncel
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El freni çekilmeyen TIR'ın altında kalan sürücü öldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Necmi Yıldız (65), el frenini çekmeden tamir için altına girdiği TIR'ının hareket etmesi sonucu hayatını kaybetti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Necmi Yıldız (65), el frenini çekmeden tamir için altına girdiği TIR'ının hareket etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun Avadan mevkisinde meydana geldi. 63 B 7601 plakalı TIR'ın sürücüsü Necmi Yıldız, seyir halindeyken alt takımlardan gelen sesler üzerine yol kenarında durdu.Yıldız, tamir için TIR'ın altına girdi. Bu sırada TIR hareket edince Yıldız, tekerleklerin altında kaldı.  Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.  El frenini çekili olmadğı TIR'ın altından çıkarılan ve öldüğü belirlenen Yıldız'ın cesedi otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

Gaziantep Tarsus Güncel Haberler

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