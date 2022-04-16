El freni çekilmeyen otomobili durdurmak isteyen esnaf ezildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

El freni çekilmeyen otomobili durdurmak isteyen esnaf ezildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeye unuttuğu otomobilin hareket ettiğini gören duyarlı esnaf aracı durdurmak isterken ezildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeye unuttuğu otomobilin hareket ettiğini gören duyarlı esnaf aracı durdurmak isterken ezildi. Yaralanan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kemalettin Mahallesi Şehit Ahmet Ateşe Yörük Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete giden taksi şoförü, otomobilinin el frenini çekmeye unuttu. Şoför, aracının yanından ayrıldıktan birkaç saniye sonra otomobil, yokuş aşağı hareket etti. İşyerinin önünde temizlik yapan manav esnafı Celil Türeli (35), sürücüsünün olmadığını fark ettiği otomobilin önüne atlayarak aracı durdurmak isterken ezildi. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celil Türeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Türeli'nin duyarlı davranışı vatandaşlar tarafından takdir toplarken, can güvenliğini tehlikeye attığı anlar ise kameraya yansıdı. Türeli, yaptığı açıklamada ise, "Facia yaşanmasın diye sürücüsü olmayan aracı fark edip durdurmak istedim" dedi.

El freni çekilmeyen otomobili durdurmak isteyen esnaf ezildi

El freni çekilmeyen otomobili durdurmak isteyen esnaf ezildi

El freni çekilmeyen otomobili durdurmak isteyen esnaf ezildi

El freni çekilmeyen otomobili durdurmak isteyen esnaf ezildi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ, Şehit, Çorlu, Esnaf, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title