Haberler

El freni çekilmeyen otomobil hareket edip kaldırıma çıktı, o anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmediği otomobil, geri geri giderek kaldırıma çıktı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmediği otomobil, geriye doğru hareket edip kaldırıma çıktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Mazıdağı ilçe merkezindeki oto tamirci dükkanının önünde meydana geldi. Tamir için getirilen otomobil, dükkanın önüne park edildi. İddiaya göre, sürücüsünün el frenini çekmediği otomobil, bir süre sonra hareket edip, geri gitmeye başladı. Kara yoluna gelen otomobil, karşı kaldırıma çıktı. O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti

Okullara gönderilen genelge konusunda tavrını belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MMA dövüşçüsü maçı kazandığına pişman oldu

Maçı kazandığına bin pişman oldu
Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki altınları satmaya hazırlanıyor
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Kabusu yaşadıkları maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Bahçeli'den Hacıosmanoğlu'na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir

Hacıosmanoğlu'na "Yürü arkandayım" dedi
MMA dövüşçüsü maçı kazandığına pişman oldu

Maçı kazandığına bin pişman oldu
Ordu ile çatışırken telefonu çıkartıp TikTok'ta canlı yayın yaptılar

Ülkesinin askerine sıkarken telefonu çıkarıp canlı yayın yaptı
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

"Eşime çıplak fotoğraf atıyorlar" demişti! 12 yıllık evlilik bitiyor