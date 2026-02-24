El freni çekilmeyen otomobil hareket edip kaldırıma çıktı, o anlar kamerada

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmediği otomobil, geriye doğru hareket edip kaldırıma çıktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Mazıdağı ilçe merkezindeki oto tamirci dükkanının önünde meydana geldi. Tamir için getirilen otomobil, dükkanın önüne park edildi. İddiaya göre, sürücüsünün el frenini çekmediği otomobil, bir süre sonra hareket edip, geri gitmeye başladı. Kara yoluna gelen otomobil, karşı kaldırıma çıktı. O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı