El-Ezher Kurumu'ndan Sudan'daki İhlallere Müdahale Çağrısı

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kentinde sivillere yönelik işlenen cinayet ve ihlallerin acil olarak durdurulması için müdahale edilmesi çağrısı yaptı.

El-Ezher Kurumundan yapılan açıklamada, "Sudan'ın Faşir kentinde masum sivillere karşı işlenen korkunç ihlaller ve suçlar, cinayet, bombalama, aç bırakma ve mahrum bırakma gibi eylemler, tüm insani değerlerin, dini ilkelerin ve uluslararası sözleşmelerin açık bir ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'ın önde gelenlerine ve dünyadaki akil insanlara seslenilen açıklamada, Sudan halkına karşı işlenen suçların ve ihlallerin durdurulması için acil müdahale ve arabuluculuk yapma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, itidalli davranmanın, Sudan'ın çıkarlarını ve birliğini korumanın, masum sivillerin kanını dökülmesinin durdurulmasının ve ölümlere yol açan, ulusal birliği parçalayan şiddetin sona erdirilmesinin önemine dikkati çekildi.

Saldırganlara, öldürdükleri kişilerin kendileriyle "aynı dini, vatanı ve etnik kökeni paylaşan Sudanlı kardeşleri oldukları" hatırlatılan açıklamada, kötü niyetli siyasi çıkarların tetiklediği çatışmaların yalnızca daha fazla ölüm getireceği kaydedildi.

Çatışmaların Sudan'ı zayıflatmayı, kaynaklarını kontrol etmeyi, servetini yağmalamayı amaçlayan dış gündemlere hizmet ettiği aktarılan açıklamada, El-Ezher Kurumu'nun Sudan'a acil yardım göndermeye hazır olduğu ifade edildi.

Uluslararası topluma insani ve ahlaki sorumluluklarını üstlenme ve Sudan'daki ihlalleri durdurmak, masum sivilleri korumak için derhal müdahale etme çağrısında bulunuldu.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.