Haberler

El-Ezher Kurumu'ndan Sudan'daki İhlallere Müdahale Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Sudan'ın Faşir kentinde sivillere yönelik işlenen cinayet ve insan hakları ihlallerinin acilen durdurulması için uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu. Açıklamada, Sudan halkına karşı işlenen suçların durdurulması için acil arabuluculuk yapılması gerektiği vurgulandı.

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kentinde sivillere yönelik işlenen cinayet ve ihlallerin acil olarak durdurulması için müdahale edilmesi çağrısı yaptı.

El-Ezher Kurumundan yapılan açıklamada, "Sudan'ın Faşir kentinde masum sivillere karşı işlenen korkunç ihlaller ve suçlar, cinayet, bombalama, aç bırakma ve mahrum bırakma gibi eylemler, tüm insani değerlerin, dini ilkelerin ve uluslararası sözleşmelerin açık bir ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'ın önde gelenlerine ve dünyadaki akil insanlara seslenilen açıklamada, Sudan halkına karşı işlenen suçların ve ihlallerin durdurulması için acil müdahale ve arabuluculuk yapma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, itidalli davranmanın, Sudan'ın çıkarlarını ve birliğini korumanın, masum sivillerin kanını dökülmesinin durdurulmasının ve ölümlere yol açan, ulusal birliği parçalayan şiddetin sona erdirilmesinin önemine dikkati çekildi.

Saldırganlara, öldürdükleri kişilerin kendileriyle "aynı dini, vatanı ve etnik kökeni paylaşan Sudanlı kardeşleri oldukları" hatırlatılan açıklamada, kötü niyetli siyasi çıkarların tetiklediği çatışmaların yalnızca daha fazla ölüm getireceği kaydedildi.

Çatışmaların Sudan'ı zayıflatmayı, kaynaklarını kontrol etmeyi, servetini yağmalamayı amaçlayan dış gündemlere hizmet ettiği aktarılan açıklamada, El-Ezher Kurumu'nun Sudan'a acil yardım göndermeye hazır olduğu ifade edildi.

Uluslararası topluma insani ve ahlaki sorumluluklarını üstlenme ve Sudan'daki ihlalleri durdurmak, masum sivilleri korumak için derhal müdahale etme çağrısında bulunuldu.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA / Güncel
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Su konusunda ciddi tedbirler almalıyız

Hızla yaklaşan tehlikeyi işaret etti: Ciddi tedbirler almalıyız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konsere damga vuran an! Kenan Doğulu, hayranına ayakkabısının bağcıklarını bağlattı

Ünlü şarkıcı, ayakkabısının bağcığını hayranına bağlattı
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...

Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...
Konsere damga vuran an! Kenan Doğulu, hayranına ayakkabısının bağcıklarını bağlattı

Ünlü şarkıcı, ayakkabısının bağcığını hayranına bağlattı
Türkiye'de gol makinesi olan Kabongo Kasongo toprak sahaya kadar düştü

Türkiye'de gol makinesiydi! Toprak sahaya kadar düştü
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

Beştepe'de Türkiye'nin kilitlendiği zirve! İşte ilk kareler
En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
Tartışmalı 'hız sınırı' kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı

Tartışmalı karar onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı
Bomba iddia! Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Moskova'da yakalandı

Serdar Öktem cinayetinin kilit ismi, o ülkede yakalandı
Rusya, Ukrayna'yı 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle vurdu

Ülkeyi 650 İHA ve hipersonik dahil 50'den fazla füzeyle vurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.