El Ezher Kurumu'ndan İsrail'in Camii Kundaklamasına Sert Tepki

Güncelleme:
Mısır'daki El Ezher Kurumu, Batı Şeria'da İsrail tarafından kundaklanan bir camiyi 'acımasız ve nefret dolu aşırılıkçı bir suç' olarak nitelendirerek kınadı. Açıklamada, olayın dini ve uluslararası hukuk ihlali olduğu vurgulandı.

Mısır'daki El Ezher Kurumu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiyi kundaklamasını "acımasız ve nefret dolu aşırılıkçı bir suç" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Ezher, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Selfit kentinde bulunan El-Hacce Hamide Camisi'nin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından yakılmasını kınadı.

Caminin yakılmasının "Allah'ın evlerinin kutsiyetini hiçe sayan aşırı fanatiklerin vahşice davranışlarının yansıması" olarak değerlendirildiği açıklamada, saldırının "dünya genelindeki Müslümanların ve tüm inanç sahiplerinin duygularını derinden yaraladığı" vurgulandı.

Olayın "dini öğretileri, ahlaki değerleri, uluslararası hukuk ve teamülleri açıkça ihlal ettiği" belirtilen açıklamada, "Filistin'i Yahudileştirme, dini ve tarihi değerlerini çarpıtma politikasının" ve işgal güçlerinin koruması altındaki terör suçlarının devamı" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, saldırının "acımasız ve nefret dolu aşırılıkçı bir suç" olduğu ve "İslami her şeye karşı aşırılıkçı nefreti yansıttığı" kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dün sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde bulunan El-Hacce Hamide Camisi'ni kundaklayarak duvarlarına ırkçı yazılar yazmıştı.

İsrail, 8 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin de desteğiyle Gazze'de yürüttüğü saldırılara paralel olarak Batı Şeria'da da askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun baskınlarının yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de hayatı yaşanılmaz kılmak için Filistinlilerin ev ve mülklerine, çiftliklerine ve iş yerlerine saldırıyor, hırsızlık yapıyor.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
