El Ezher Kurumu'ndan İsrail'e Suriye Uyarısı

Mısır'daki El Ezher Kurumu, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınayarak, Suriye halkına toprak bütünlüklerini korumaları çağrısında bulundu ve onları "bölünme ve mezhep çatışmasından kaynaklanacak sorunlara" karşı uyardı.

Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları şiddetle kınandı.

Suriye'ye yönelik saldırıların İsrail'in bölge ülkelerine ve halklarına yönelik tekrarladığı ihlallerini yansıttığı ve tüm bölgeyi patlamanın eşiğine sürüklediği kaydedilen açıklamada, bunun, İsrail'in toprak ele geçirme ve daha geniş alanları işgal etme hedeflerine ulaşmasını sağlayacağı uyarısında bulunuldu.

Ezher'in açıklamasında, Suriyelilere, ülkelerinin gücünün, çeşitliliklerine rağmen birlik olmalarında ve farklı din ve mezhepleriyle pozitif bir şekilde bir arada yaşama yeteneklerinde yattığı hatırlatıldı.

Suriye'deki herkese, "Siyonistlerin" Suriye'yi bölmek için yürüttükleri büyük planın bir parçası olarak, bölünme ve mezhep çatışması yaratma girişimlerine karşı uyanık olmaları çağrısı yapılan açıklamada, bunun, tüm bölgeyi savaş arenasına ve sürekli çatışmaların kaynağına dönüştürmeyi amaçlayan daha büyük bir planın parçası olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Suriyelilere ülkenin istikrarına sahip çıkmaları ve toprak bütünlüğünü korumaları çağrısında bulunuldu.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

?Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.