El ele vermeliyiz - Haberler

Engelli bireylere yönelik çalışmalara daha fazla hassasiyet gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; 'Mutlu şehir; engelli bireylerin engelsizce yaşadığı bir şehirdir' bakış açısıyla çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı. Büyükakın; Engelli vatandaşlarımızın hayata katılımları, tüm sosyal haklardan yeterince yararlanmaları ve onlara yönelik teknolojik cihazların geliştirilmesi konusunda desteklerinin her daim sürdürüldüğünü, Üniversite öğrencilerinin görme engelli bireyler için geliştirdikleri cihazlar ve azimleri konusunda da takdire şayan olduğu belirtti.

MERDİVENDEKİ DÜŞME İLHAM KAYNAĞI OLDU

Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinden Mekatronik Mühendisi Mustafa Ali Özgönül ve Bilgisayar Mühendisi Sadig Yusifov projeye nasıl başladıklarını anlattı. Özgönül; 'Arkadaşım Sadig'la birlikte fakültenin girişinde bulunan merdivende görme engelli bir arkadaşımıza denk geldik. Elindeki baston merdiveni algılayamadığı için takılıp düştü. Yaşadığımız bu olaydan sonra Sadig ile birlikte görme engelli bireyler için daha güvenli bir ortamda hareket etmelerini sağlayacak bir cihaz geliştirme fikrine vardık. Bu doğrultuda da birkaç farklı fikir çıktı ortaya. 2019 yılında ortaya çıkan bu fikirlerle çeşitli yarışmalara başvurduk. Fakat hiçbir derece elde edemedik. Sebebi ise cihazın çok kullanışsız olması, taşınabilirliği yoktu. Daha sonra KBB desteği ile görme engelli bireylerle geri bildirim aldığımızda ise cihaz daha farklı bir prototipe evrildiğini' anlattı.

TÜBİTAK'TAN ÖDÜL ALDI

Özgönül ve Yusifov; 'Bu geliştirdiğimiz cihaz 2020 yılında Tübitak'ta Türkiye 1.liğine layık görüldü. 2020 yılında aldığımız ödülün ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kapsını çaldık. Ve onlara ''bakın elimizde ödül almış bir prototipimiz var'' dedik. Bu konuda bize atölye ve test aşamalarında desteğe ihtiyacımız olduğundan bahsettik. Onlarda sağ olsun gerçekten kendi personelleri ile beraber bize yardıma geldiler ve ürünü test etmemizde çok büyük yardımları dokundu. Daha sonrasında Tübitak 1512 programına başvurduğumuzda ise şirketleşme aşamasında yine destek oldular. Bu destekleri sayesinde ödülü almaya hak kazandık. Şu an Kocaeli Üniversitesi TeknoPark'ın içinde görme engelli bireyler için akıllı teknolojik cihazlar üreten bir şirketi işletmekteyiz. Bu 3 yıllık serüvenin ardından görme engelli bireylerin güvenli hareket etmeleri noktasında hayatlarına artık dokunabiliyoruz. Ve bunun mutluluğu içerisindeyiz' dediler.

NÜFUSUN %15'İ ENGELLİ

Yapılan araştırmalara göre dünya nüfusunun yaklaşık %15'i (bir milyardan fazla kişi) çeşitli yeti yitimi (Engellilik) durumuna sahiptir. Bu insanların yaklaşık 200 milyonu hayatlarını devam ettirme konusunda ciddi zorluklar yaşamaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Büyükakın; 'Toplumda oluşabilecek önyargıları kaldırma görevi sadece engelli bireye değil, o toplumda yaşayan herkese düşmektedir" görüşü ile hizmet verdiklerini belirterek öğrencilere destek olunduğunu aktardı.Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinden Mekatronik Mühendisi Mustafa Ali Özgönül ve Bilgisayar Mühendisi Sadig Yusifov'un örnek bir birey olduklarını, yaptıkları bu çalışmanın bir başarı hikâyesi olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri; ' İnsanlığa faydalı işler düşünüp, icraata geçirmenin öneminden bahsettiler.

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