El ele geldiler, çalıp gittiler

- Edirne'nin Keşan ilçesinde el ele geçtikleri sokaktaki merdiven boşluğunda bulunan malzemeleri çalan sevgilileri polis yakaladı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, 2 Nisan günü İspat Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Helvacıoğlu Sokak üzerindeki bir apartmanın önüne le ele gelen sevgililer, merdiven boşluğunda bazı malzemeler fark etti. Yürürken duran ve önce çevreyi kontrol eden şahıslar daha sonra merdiven boşluğundan 1 adet piknik masası ve 2 adet de piknik sandalyesi çaldı. Sonrasında hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam şahıslar, şikayet üzerinde Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlatılan çalışmalarıyla yakalandı.

Yenimescit Mahallesi'nde yakalanan hırsız sevgililer G.K. ve T.S. gözaltına alınırken, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

(Emre Akarca/İHA)