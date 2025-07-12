El Chapo'nun Oğlu Suçunu Kabul Etti

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Meksikalı uyuşturucu baronu 'El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman Lopez, ABD'deki federal mahkemede suçunu kabul ederek Sinaloa Karteli’nin uyuşturucu kaçakçılığı operasyonundaki rolünü itiraf etti.

NEW YORK, 12 Temmuz (Xinhua) -- Cezaevindeki Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman Loera'nın, namı diğer "El Chapo"nun oğlu, cuma günü ABD federal mahkemesinde suçunu kabul etti.

"El Chapo"nun dört oğlundan biri olan Ovidio Guzman Lopez, kartel üyelerinin yerel satıcılarla önemli bağlantılar kurduğu Chicago şehir merkezindeki Dirksen federal mahkemesinde, ünlü Sinaloa Karteli'nin uyuşturucu kaçakçılığı operasyonundaki rolünü itiraf etti.

Joaquin "El Chapo" Guzman, 2019 yılında Sinaloa Karteli'nin eski lideri rolünden dolayı ABD'de suçlu bulunarak, şartlı tahliye olasılığı olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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