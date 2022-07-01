El çantasında sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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El çantasında sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

AA - Cem Genco - Güncel
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El çantasında sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde el çantasında sentetik uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde el çantasında sentetik uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serinyol Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri C.B.Y'yi durdurdu.

Zanlının yanındaki el çantasında 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

AA / Cem Genco - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay Güncel Haberler

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