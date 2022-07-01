El çantasında sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde el çantasında sentetik uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde el çantasında sentetik uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serinyol Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri C.B.Y'yi durdurdu. Zanlının yanındaki el çantasında 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. AA / Cem Genco - Güncel Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay Güncel Haberler

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