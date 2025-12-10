Haberler

Tunus ile El-Ayn, 2026 ile 2027 "Arap Turizm Başkenti" olarak seçildi

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Ayn şehri 2026, Tunus'un başkenti Tunus ise 2027 yıllarında 'Arap Turizm Başkenti' olarak seçildi. Bu karar, Irak'ın Bağdat kentinde gerçekleşen Arap Turizm Bakanları Konseyi toplantısında alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) El-Ayn şehri ile Tunus'un başkenti Tunus şehri sırasıyla 2026 ve 2027 "Arap Turizm Başkenti" olarak seçildi.

Arap Turizm Bakanları Konseyi'nin 28. oturumu Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirildi.

Arap Turizm Konseyi Başkanı Bender bin Fehd el-Fuhayd, oturumun sonunda düzenlediği basın toplantısında, Konsey'in en önemli kararları arasında BAE'nin El-Ayn kentinin 2026, Tunus'un başkenti Tunus şehrinin ise 2027 "Arap Turizm Başkenti" olarak seçilmesinin yer aldığını belirtti.

Fuhayd, bu seçimin yönetim, planlama, altyapı, turizm kaynakları, güvenlik ve istikrar gibi kriterlere dayandığını dile getirdi.

BAE'nin Abu Dabi'nin yaklaşık 160 kilometre doğusunda bulunan El-Ayn şehri, bölgenin en önemli vahalarından biri olup, adını şehrin altındaki bol miktardaki tatlı sudan alıyor.

Tunus Turizm Bakanlığı ise, Tunus'un 2027 Arap Turizm Başkenti olarak seçilmesini memnuniyetle karşılayarak, kararı "şehrin zengin turizm, kültür ve arkeolojik varlıklarının Araplar tarafından tanınması" olarak değerlendirdi.

Açıklamada, unvanın şehrin sanat, el sanatları, kültürel miras, kentsel ve mimari yenilik alanlarındaki benzersiz karakterini ve UNESCO'nun 2026 Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmesini de içerdiği kaydedildi.

Tunus Turizm Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, 2025'in başından 20 Kasım'a kadar ülkeyi ziyaret eden turist sayısının 10 milyonu aştığına dikkati çekmişti.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
