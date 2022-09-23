Ekvator Ginesi'nde cumhurbaşkanlığı seçimi 20 Kasım'da yapılacak Güncel Haberler Ekvator Ginesi'nde cumhurbaşkanlığı seçiminin, 5 ay öne çekilerek milletvekili senato ve belediye seçimlerinin de yapılacağı 20 Kasım'da yapılması kararı alındı. Ekvator Ginesi'nde cumhurbaşkanlığı seçiminin, 5 ay öne çekilerek milletvekili senato ve belediye seçimlerinin de yapılacağı 20 Kasım'da yapılması kararı alındı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'nun yayımladığı kararnameyle cumhurbaşkanlığı seçimlerini 20 Kasım'a çektiği bildirildi. Kararnamede, 2023'ün ilk çeyreğinde yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin, milletvekili, senato ve belediye seçimleri ile aynı gün yapılarak gereksiz seçim maliyetlerinden kaçınılmasının hedeflendiği bilgisi paylaşıldı. Ülkede 43 yıldır cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Mbasogo'nun 6. kez aday olup olmayacağı konusunda açıklama yapılmadı. Mbasogo'nun yerine oğlu Teodoro Nguema Obiang Mangue'nin aday olacağı ülkede tartışılan konular arasında yer alıyor. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez Ekvator Ginesi Milletvekili Güncel Haberler

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