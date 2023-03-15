Ekvadorlu eski bakan Arjantin Büyükelçiliğinden ayrılıp Venezuela'ya sığındı

Ekvador'da rüşvet suçlamasından 8 yıl hapse çarptırılan eski Bayındırlık Bakanı Maria de los Angeles Duarte, Ağustos 2020'den bu yana yaşadığı Kito'daki Arjantin Büyükelçiliğinden ayrılarak Venezuela'ya sığındı.

Ekvador'da rüşvet suçlamasından 8 yıl hapse çarptırılan eski Bayındırlık Bakanı Maria de los Angeles Duarte, Ağustos 2020'den bu yana yaşadığı Kito'daki Arjantin Büyükelçiliğinden ayrılarak Venezuela'ya sığındı.

Arjantin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki yılı aşkındır büyükelçiliğin diplomatik konutunda kalan eski Bakan Durarte'nin Venezuela'ya gittiği belirtilerek, "Bayan Duarte, şu anda Karakas'ta ve neden böyle bir karar aldığını bizimle paylaşmadı. Oğlunun yanına gittiğine dair bir bilgi yok. Durarte'nin kısa vadede Arjantin'e seyahat etmek gibi niyeti de yok." ifadesine yer verildi.

Ekvador hükümeti ise Arjantin'in tutarsız açıklamalarda bulunduğunu vurgulayarak, Arjantin Büyükelçiliğinin Duarte'nin ülkeden nasıl kaçtığına ilişkin güvenlik kameraları görüntülerini q kendileriyle paylaşmadığını bildirdi.

Duarte, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Arjantin'e teşekkür ederek, Ekvador eski Devlet Başkanı Lenin Moreno ile mevcut Devlet Başkanı Guillermo Lasso hükümetine tepki gösterdi.

Ekvador hükümetinin ülkeden güvenli çıkışına izin vermediğini hatırlatan Duarte, "Büyükelçilikten ayrılmaya karar verdim çünkü Ekvador hükümeti beni siyasi rehineye dönüştürdü. Risk alarak ayrılmak zorunda kaldım ama bana verilen haktan yararlandım." değerlendirmesinde bulundu.

Arjantin hükümetinin sığınma teklifinde bulunduğu Duarte, Ekvador hükümetinin ülkeden çıkışına izin vermemesi nedeniyle konuttan ayrılamamıştı.

"2012-2016 Rüşvetleri" soruşturması

Başsavcı Diana Salazar'ın yürüttüğü "2012-2016 Rüşvetleri" soruşturması, 2012-2016 yıllarında Ekvador eski Devlet Başkanı Rafael Correa'nın liderliğini yaptığı PAIS İttifakının seçim kampanyalarının finansmanında usulsüzlük iddialarıyla başlatılmıştı.

Yolsuzluk iddialarında, ulusal ve uluslararası şirketlerin yanı sıra Latin Amerika tarihinin en büyük yolsuzluk skandalının merkezindeki Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'in de adı yer almıştı.

Rafael Correa, 2007-2017 yıllarında Ekvador Devlet Başkanlığı görevini yürütmüştü.

"2012-2016 Rüşvetleri" soruşturması çerçevesinde, Correa hakkında istenen tutuklama talebi 9 Ağustos 2019'da onaylanmıştı.