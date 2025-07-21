Ekvador, Uyuşturucu Kaçakçısı 'Fito'yu ABD'ye İade Etti

KİTO, 21 Temmuz (Xinhua) -- Ekvador, "Fito" lakabıyla bilinen ülkenin tanınmış uyuşturucu kaçakçısı ve "Los Choneros" organize suç grubunun lideri Jose Adolfo Macias Villamar'ı 20 Temmuz'da ABD'ye iade etti. Villamar, 25 Haziran'da ülkenin batısındaki Manabi eyaletinde yakalanmıştı.

Ulusal cezaevi yönetim birimi olan Özgürlükten Mahrum Yetişkin ve Ergen Suçlular için Ulusal Kapsamlı Bakım Hizmeti kurumunun (SNAI) yerel medyaya yaptığı açıklamada, "'Fito' lakaplı Adolfo Macias, iade işlemleri için polis ve askerin gözetiminde La Roca Cezaevi'nden çıkarılmıştır" denildi.

Villamar hakkında nisan ayında 7 ayrı uyuşturucu ve silah suçlamasıyla iddianame düzenlenmiş ve New York'taki Brooklyn Federal Mahkemesi'nde duruşmaya çıkmasına karar verilmişti. İade işlemi, söz konusu duruşmadan bir gün önce yapıldı. ABD'li yetkililere göre Villamar, suçlu bulunması halinde en az 10 yıl, en fazla ise ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

Ekvador Ulusal Adalet Mahkemesi'ne 11 Temmuz'da ABD'den gelen resmi talebin ardından "Fito" iade edilmeyi kabul etti.

İddianameye göre "Fito'nun" liderlik ettiği Los Choneros suç örgütü, Meksika'nın Sinaloa Karteli ile birlikte Ekvador üzerinden yapılan büyük çaplı kokain kaçakçılığı faaliyetlerini kontrol ediyordu. "Fito" ayrıca Güney Amerika'dan Orta Amerika ve Meksika yoluyla ABD ve başka ülkelere tonlarca kokain sevkiyat ve dağıtımını yapan büyük ölçekli şebekenin faaliyetlerini yürütüyordu.

Organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayet suçlarından 34 yıl hapis cezasına mahkum olan "Fito" geçen yıl Ekvador'da kaldığı hapishaneden kaçmıştı.